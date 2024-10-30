Візит Зеленського в Ужгород — поранені військові отримали нагороди з рук Президента

Зеленський в Ужгороді нагородив поранених бійців — фото
Президент України Володимир Зеленський відвідав військових, які проходять реабілітацію в лікарні Ужгорода. Глава держави вручив захисникам нагороди.
Фото з військовими український лідер опублікував у Telegram в середу, 30 жовтня.
Зеленський відвідав поранених бійців
За словами Зеленського, під час зустрічі в Ужгороді він поспілкувався з захисниками, подякував за їхню службу та відзначив державними нагородами за мужність.
"Дякую від усіх наших людей — від усієї України — за все, що ви робите, щоб захистити Україну", — сказав президент.
Раніше глава держави вручив Золоту Зірку Героя України Юрію Жуковцю. Це командир, завдяки якому було проведено успішні бойові операції на різних напрямках, зокрема в Донецькій, Харківській і Сумській областях.
Також ми писали, що Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський нагородив військових за участь у бойових діях на Курському напрямку. Йдеться про бійців Десантно-штурмових військ.
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