Президент України Зеленський назвав основні цілі візиту у Закарпатську область

Президент України Володимир Зеленський. Фото: mukachevo.net

Президент України Володимир Зеленський у Закарпатській області зустрівся з представниками бізнесу. Окрім того, він має намір відвідати українських воїнів, які перебувають на реабілітації після бойових поранень.

Про це Зеленський повідомив у середу, 30 жовтня.

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"Сьогодні я вже повернувся в Україну. Багато зустрічей зараз тут, у Закарпатті: багато є регіональних справ, які мають значення для всієї нашої країни, робота з місцевими громадами, робота з місцевими підприємцями", — написав президент.

Він додав, що за кілька років вдалося зробити Закарпаття однією з опор стійкості України. Президент спілкувався з керівниками громад області та бізнесу.

"Була зустріч разом з першою віцепремʼєркою Свириденко з бізнесом регіону. А це бізнес у тому числі релокований з інших наших областей. Ми бачимо, як зростає тут виробництво, які є перспективи, й водночас є питання, є проблеми. Допоможемо з рішеннями обовʼязково", — пообіцяв глава держави.

Зеленський також додав, що має намір відвідати бійців, які проходять реабілітацію після поранень. Йдеться про воїнів бригад, які воюють на Донеччині, у Вовчанську та Курщині.

"Хочу подякувати їм від усіх наших людей — від всієї України – та відзначити їх державними нагородами за таку потрібну роботу, таку службу, за їхню таку потрібну хоробрість. Хоробрість, яка завжди має вирішальне значення: і на полі бою, в політичних рішеннях. Дуже сподіваємось на хоробрість партнерів", — підкреслив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зустрівся з представниками бізнесу в Ужгороді. Він наголосив, що їх підприємницька діяльність допомагає нашій державі здолати випробування, спричинені війною.

Також Зеленський заявив, що Сили оборони могли б захопити Курську атомну електростанцію. Проте це не є метою нашої держави.