Президент Украины Зеленский назвал основные цели визита в Закарпатскую область

Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса. Кроме того, он намерен посетить находящихся на реабилитации украинских воинов после боевых ранений.
Об этом Зеленский сообщил в среду, 30 октября.
Зеленский в Закарпатье
"Сегодня я уже вернулся в Украину. Много встреч сейчас здесь, в Закарпатье: много региональных дел, которые имеют значение для всей нашей страны, работа с местными общинами, работа с местными предпринимателями", — написал президент.
Он добавил, что через несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор устойчивости Украины. Президент общался с руководителями общин области и бизнеса.
"Была встреча вместе с первой вице-премьером Свириденко с бизнесом региона. А это бизнес в том числе релоцирован из других наших областей. Мы видим, как растет здесь производство, какие есть перспективы, и есть вопросы, есть проблемы. Поможем с решениями обязательно", — пообещал глава государства.
Зеленский также добавил, что намерен посетить бойцов, проходящих реабилитацию после ранений. Речь идет о воинах бригад, которые воюют в Донецкой области, в Волчанске и Курщине.
"Хочу поблагодарить их от всех наших людей — от всей Украины - и отметить их государственными наградами за такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение: и на поле боя, в политических решениях. Очень надеемся на храбрость партнеров", — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с представителями бизнеса в Ужгороде. Он подчеркнул, что их предпринимательская деятельность помогает нашему государству преодолеть испытания, вызванные войной.
Также Зеленский заявил, что Силы обороны могли бы захватить Курскую атомную электростанцию. Однако это не цель нашего государства.
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