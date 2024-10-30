Визит Зеленского в Ужгород — раненые военные получили награды из рук Президента

Зеленский в Ужгороде наградил раненых бойцов — фото
Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных, проходящих реабилитацию в больнице Ужгорода. Глава государства вручил защитникам награды.
Фото с военными украинский лидер опубликовал в Telegram в среду, 30 октября.
Зеленский посетил раненых бойцов
По словам Зеленского, во время встречи в Ужгороде он пообщался с защитниками, поблагодарил за их службу и отметил государственными наградами за мужество.
"Благодарю от всех наших людей — от всей Украины — за все, что вы делаете, чтобы защитить Украину", — сказал президент.
Ранее глава государства вручил Золотую Звезду Героя Украины Юрию Жуковцу. Это командир, благодаря которому были проведены успешные боевые операции по разным направлениям, в частности, в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.
Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.
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