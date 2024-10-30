Визит Зеленского в Ужгород — раненые военные получили награды из рук Президента

Президент Украины Владимир Зеленский вручает государственную награду раненому военному. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военных, проходящих реабилитацию в больнице Ужгорода. Глава государства вручил защитникам награды.

Фото с военными украинский лидер опубликовал в Telegram в среду, 30 октября.

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По словам Зеленского, во время встречи в Ужгороде он пообщался с защитниками, поблагодарил за их службу и отметил государственными наградами за мужество.

"Благодарю от всех наших людей — от всей Украины — за все, что вы делаете, чтобы защитить Украину", — сказал президент.

Зеленский награждает военного. Фото: ОП

Глава государства вручает награду раненому бойцу. Фото: ОП

Украинский лидер наградил защитника в Ужгороде. Фото: ОП

Ранее глава государства вручил Золотую Звезду Героя Украины Юрию Жуковцу. Это командир, благодаря которому были проведены успешные боевые операции по разным направлениям, в частности, в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский наградил военных за участие в боевых действиях на Курском направлении. Речь идет о бойцах Десантно-штурмовых войск.