Встреча Зеленского с руководителями ТГ и районов Закарпатья — что обсуждали

Владимир Зеленский на встрече на Закарпатье. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья. Они обсудили укрепление и важность единства украинцев, а также сотрудничество с громадами стран-партнеров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram в четверг, 31 октября.

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Зеленский рассказал, что во время встречи он вместе с руководителями обсудили несколько важных тем, в частности:

участие территориальных громад в работе над внутренним Планом усиления и важности единства украинцев;

важность сотрудничества с громадами стран-партнеров, имеющих потенциал для усиления нашей армии;

гарантии безопасности для Украины со стороны союзников;

интеграция в ЕС и НАТО;

диалог венгерской общины Закарпатья с Венгрией.

"Спасибо за то, что поддерживаете армию, наших людей, принимаете релоцированный бизнес. Во время войны нужно работать, поддерживая обороноспособность не только нашего государства, но и граждан Украины", — выразил благодарность президент.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский 30 октября прибыл с визитом на Закарпатье. По его словам, главная цель визита — обсуждение большого количества региональных дел, имеющих значение для всей нашей страны.

Президент уже встретился с представителями бизнеса в Ужгороде и посетил военных, проходящих реабилитацию в больнице города, где вручил им государственные награды.