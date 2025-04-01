Зеленський та голова МЗС Литви Будріс обговорили підтримку України

Президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 квітня, зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Представники країн обговорили продовження оборонної та безпекової підтримки України.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Президент зазначив, що головними темами зустрічі стало продовження оборонної та безпекової підтримки України, спільне виробництво дронів, посилення санкцій ЄС проти Росії та відкриття якнайбільшої кількості переговорних кластерів щодо вступу України в ЄС вже цього року.

"Дякую за допомогу з боку Литви, всьому народові, уряду, президенту Гітанасу Наусєді, зокрема за посилення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво далекобійної зброї та тренування наших воїнів", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що народ Литви продемонстрував підтримку України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС Німеччини Анналена Бербок анонсувала нову гуманітарну допомогу для України на 130 мільйонів євро.

Також Зеленський після зустрічі із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту у Бучі 31 березня заявив, що партнери посилять військову допомогу.