Зеленский и глава МИД Литвы Будрис обсудили поддержку Украины

Зеленский встретился с главой МИД Литвы — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Представители стран обсудили продолжение оборонной и безопасностной поддержки Украины.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча с главой МИД Литвы
Президент отметил, что главными темами встречи стало продолжение оборонной безопасности и поддержки Украины, совместное производство дронов, усиление санкций ЕС против России и открытие большего количества переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.
"Спасибо за помощь со стороны Литвы, всему народу, правительству, президенту Гитанасу Науседи, в частности за усиление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия и тренировки наших воинов", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что народ Литвы продемонстрировал поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала новую гуманитарную помощь для Украины на 130 миллионов евро.
Также Зеленский после встречи с представителями парламентов стран-партнеров и Европарламента в Буче 31 марта заявил, что партнеры усилят военную помощь.
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