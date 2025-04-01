Зеленский и глава МИД Литвы Будрис обсудили поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Представители стран обсудили продолжение оборонной и безопасностной поддержки Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Президент отметил, что главными темами встречи стало продолжение оборонной безопасности и поддержки Украины, совместное производство дронов, усиление санкций ЕС против России и открытие большего количества переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС уже в этом году.

"Спасибо за помощь со стороны Литвы, всему народу, правительству, президенту Гитанасу Науседи, в частности за усиление противовоздушной обороны, инвестиции в украинское производство дальнобойного оружия и тренировки наших воинов", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что народ Литвы продемонстрировал поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок анонсировала новую гуманитарную помощь для Украины на 130 миллионов евро.

Также Зеленский после встречи с представителями парламентов стран-партнеров и Европарламента в Буче 31 марта заявил, что партнеры усилят военную помощь.