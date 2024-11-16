Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Такеші Іваєю

Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським міністром закордонних справ Такеші Іваєю. Глава держави подякував йому за ту підтримку, яку Японія надає Україні від початку вторгнення Росії.
Про це Зеленський повідомив у суботу, 16 листопада.
Зеленський зустрівся з японським міністром
"Зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю. Важливо, що перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду — візит в Україну", — зазначив Зеленський.
Глава держави подякував японському міністру за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії. Зокрема, Зеленський згадав про передання нового пакету допомоги українському енергосектору.
Окрім того, зеленський подякував і за фінансову допомогу Україні від Японії у розмірі трьох мільярдів доларів. Це відбулося у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів для нашої держави.
Цей кредит погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Раніше ми писали, що Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".
Нагадуємо, що Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна завершиться швидше. Однак точної дати немає.
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