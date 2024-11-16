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Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії — про що говорили

16 листопада 2024 19:00
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Такеші Іваєю
Зеленський зустрівся з очільником МЗС Японії Такеші Іваєю. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським міністром закордонних справ Такеші Іваєю. Глава держави подякував йому за ту підтримку, яку Японія надає Україні від початку вторгнення Росії.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 16 листопада.

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Зеленський зустрівся з японським міністром

"Зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю. Важливо, що перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду — візит в Україну", — зазначив Зеленський.

зустріч української і японської делегацій
Зустріч української та японської делегацій. Фото: Офіс президента

Глава держави подякував японському міністру за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії. Зокрема, Зеленський згадав про передання нового пакету допомоги українському енергосектору. 

Окрім того, зеленський подякував і за фінансову допомогу Україні від Японії у розмірі трьох мільярдів доларів. Це відбулося у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів для нашої держави.

Цей кредит погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

японський очільник МЗС
Міністр закордонних справ Такеші Івайя. Фото: Офіс президента

Раніше ми писали, що Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна завершиться швидше. Однак точної дати немає.

Володимир Зеленський фінансова допомога Японія Україна війна в Україні

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