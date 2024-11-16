Зеленський зустрівся з главою МЗС Японії Такеші Іваєю

Зеленський зустрівся з очільником МЗС Японії Такеші Іваєю. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським міністром закордонних справ Такеші Іваєю. Глава держави подякував йому за ту підтримку, яку Японія надає Україні від початку вторгнення Росії.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 16 листопада.

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Зеленський зустрівся з японським міністром

"Зустрівся з міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю. Важливо, що перший його візит в іншу країну одразу після призначення нового уряду — візит в Україну", — зазначив Зеленський.

Зустріч української та японської делегацій. Фото: Офіс президента

Глава держави подякував японському міністру за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії. Зокрема, Зеленський згадав про передання нового пакету допомоги українському енергосектору.

Окрім того, зеленський подякував і за фінансову допомогу Україні від Японії у розмірі трьох мільярдів доларів. Це відбулося у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 мільярдів доларів для нашої держави.

Цей кредит погашатиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ Такеші Івайя. Фото: Офіс президента

Раніше ми писали, що Зеленський прокоментував дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. Він наголосив, що це "скринька Пандори".

Нагадуємо, що Зеленський заявив, що з адміністрацією Дональда Трампа війна завершиться швидше. Однак точної дати немає.