Зеленский встретился с главой МИД Японии Такеши Иваей

Зеленский встретился с главой МИД Японии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским министром иностранных дел Такеши Иваей. Глава государства поблагодарил его за ту поддержку, которую Япония оказывает Украине с начала вторжения России.
Об этом Зеленский сообщил в субботу, 16 ноября.
Зеленский встретился с японским министром
"Встретился с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей. Важно, что первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства — визит в Украину", — отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил японский министр за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии. В частности, Зеленский упомянул о передаче нового пакета помощи украинскому энергосектору.
Кроме того, зеленский поблагодарил и финансовую помощь Украине от Японии в размере трех миллиардов долларов. Это произошло в рамках решения G7 по кредиту в 50 миллиардов долларов для нашего государства.
Этот кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что это "ящик Пандоры".
Напомним, что Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее. Однако точной даты нет.
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