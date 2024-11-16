Зеленский встретился с главой МИД Японии Такеши Иваей

Зеленский встретился с главой МИД Японии Такеши Ивайей. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским министром иностранных дел Такеши Иваей. Глава государства поблагодарил его за ту поддержку, которую Япония оказывает Украине с начала вторжения России.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 16 ноября.

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"Встретился с министром иностранных дел Японии Такеши Иваей. Важно, что первый его визит в другую страну сразу после назначения нового правительства — визит в Украину", — отметил Зеленский.

Встреча украинской и японской делегации. Фото: Офис президента

Глава государства поблагодарил японский министр за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии. В частности, Зеленский упомянул о передаче нового пакета помощи украинскому энергосектору.

Кроме того, зеленский поблагодарил и финансовую помощь Украине от Японии в размере трех миллиардов долларов. Это произошло в рамках решения G7 по кредиту в 50 миллиардов долларов для нашего государства.

Этот кредит будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Такеши Ивайя. Фото: Офис президента

Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что это "ящик Пандоры".

Напомним, что Зеленский заявил, что с администрацией Дональда Трампа война завершится быстрее. Однако точной даты нет.