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Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ у Вашингтоні

12 грудня 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський та директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтону зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Обговорили теми фінансування України та подальшої співпраці.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою

За словами Зеленського, вдалося обговорити перегляд програми довгострокового фінансування для України, а також подальшу співпрацю. Зокрема, порушили питання щодо рішення про виділення нашій державі траншу в розмірі 900 млн доларів.

"Дякую за підтримку України та відзначення успіхів нашої держави, наших людей. У час війни ми реалізовуємо реформи, які зміцнюють наші інституції, та працюємо разом із партнерами, щоб давати більше економічних можливостей нашим людям", — наголосив президент.

Зеленський у США

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Він виступив перед представниками Національного університету оборони. Також лідер держави висловив свої сподівання на допомогу Україні від США.

Також ми писали, що за словами Зеленського, що Україна робитиме все, щоб отримати пакет допомоги від США. Він додав, що зараз не варто панікувати, тому що державі вдасться побороти паузу у виділенні американської допомоги.

Додамо, що Зеленський також провів робочу зустріч з міністром оборони США та головнокомандувачем армії Ллойдом Остіном. Із цього розпочався візит президента.

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