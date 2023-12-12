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Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ в Вашингтоне

12 декабря 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обговорили темы финансирования Украины и дальнейшего сотрудничества.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, удалось обсудить пересмотр программы долгосрочного финансирования для Украины, а также дальнейшее сотрудничество. В частности, подняли вопрос о решении о выделении нашему государству транша в размере 900 млн долларов.

"Спасибо за поддержку Украины и отметку успехов нашего государства, наших людей. Во время войны мы реализуем реформы, которые укрепляют наши институции, и работаем вместе с партнерами, чтобы давать больше экономических возможностей нашим людям", — подчеркнул президент.

Зеленский в США

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Он выступил перед представителями Национального университета обороны. Также лидер выразил свои надежды на помощь Украине от США.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, Украина будет делать все, чтобы получить пакет помощи от США. Он добавил, что сейчас не стоит паниковать, потому что государству удастся побороть паузу в выделении американской помощи.

Добавим, что Зеленский также провел рабочую встречу с министром обороны США и главнокомандующим армией Ллойдом Остином. С этого начался визит президента.

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