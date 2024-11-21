Зустріч Зеленського та начальника штабу оборони Великої Британії — деталі

Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Великої Британії. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони адміралом Ентоні Радакіном. Обговорювали оборонну співпрацю між країнами та нарощування технологічних спроможностей ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 21 листопада.

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На зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Великої Британії на чолі з начальником штабу оборони Ентоні Радакіном були присутні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

"Ми вдячні вашому народу та уряду за довготривалу підтримку з боку Великої Британії. Наші країни мають гарні контакти та міцну співпрацю", — зазначив Глава держави.

Зустрічі Володимира Зеленського з делегацією Великої Британії. Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський та Ентоні Радакін приділили окрему увагу військовим потребам України та подальшій допомозі з боку партнерів.

"Обговорили оборонну співпрацю між Україною та Великою Британією — розвиток і нарощування технологічних спроможностей ЗСУ. Окрема увага — військовим потребам України та подальшій допомозі з боку партнерів", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи вшанував пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Глава держави встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє позбавляти державних нагород зрадників України. Під цей закон підпадають також ті, хто ширить російські наративи.