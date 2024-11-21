Встреча Зеленского и начальника штаба обороны Великобритании — детали

Владимир Зеленский на встрече с делегацией Великобритании. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Великобритании во главе с начальником штаба обороны адмиралом Энтони Радакином. Обсуждались оборонное сотрудничество между странами и наращивание технологических возможностей ВСУ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 21 ноября.

Читайте также:

Встреча Зеленского с начальником штаба обороны Великобритании

На встрече Владимира Зеленского с делегацией Великобритании во главе с начальником штаба обороны Энтони Радакином присутствовали Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Мы благодарны вашему народу и правительству за долговременную поддержку со стороны Великобритании. Наши страны имеют хорошие контакты и прочное сотрудничество", — отметил Глава государства.

Встречи Владимира Зеленского с делегацией Великобритании Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский и Энтони Радакин уделили особое внимание военным потребностям Украины и дальнейшей помощи со стороны партнеров.

"Обсудили оборонное сотрудничество между Украиной и Великобританией — развитие и наращивание технологических возможностей ВСУ. Отдельное внимание - военным потребностям Украины и дальнейшей помощи со стороны партнеров", — написал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства, Глава государства установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Также Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий лишать государственных наград предателей Украины.