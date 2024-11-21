День Гідності та Свободи — Зеленський вшанував загиблих

Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності
Президент України Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи вшанував пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Глава держави встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.
Вшанування загиблих у День Гідності та Свободи
"Сьогодні День Гідності та Свободи. Памʼятаємо справжню ціну свободи для України. І не забуваємо всіх наших людей різних часів, які боролися заради України та стали для світу взірцем гідності", — наголосив президент.
Він додав, що завдяки людям та прагненню нашого народу зберегти для України свободу й незалежність, наша держава завжди буде на політичній мапі світу. Завжди вільною та суверенною.
Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні і в памʼять про загиблих в одинадцяту річницю Революції Гідності пролунали одинадцять ударів дзвона.
Нагадаємо, щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Новини.LIVE розповіли історію свята.
Також ми писали, що минулого року, у десяту річницю Революції Гідності, Зеленський назвав події того періоду "першим контрнаступом" українців.
Читайте Новини.LIVE!