День Достоинства и Свободы — Зеленский почтил память погибших

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства. Глава государства установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.

Читайте также:

Чествование погибших в День Достоинства и Свободы

"Сегодня День Достоинства и Свободы. Помним настоящую цену свободы для Украины. И не забываем всех наших людей разных времен, которые боролись ради Украины и стали для мира образцом достоинства", — подчеркнул президент.

Чествование погибших участников Революции Достоинства. Фото: ОП

Владимир Зеленский на Аллее Героев. Фото: ОП

Он добавил, что благодаря людям и стремлению нашего народа сохранить для Украины свободу и независимость, наше государство всегда будет на политической карте мира. Всегда свободным и суверенным.

Чествование погибших участников Революции Достоинства. Фото: ОП

Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни и в память о погибших в одиннадцатую годовщину Революции Достоинства раздались одиннадцать ударов колокола.

Владимир Зеленский зажигает лампадку. Фото: ОП

Напомним, ежегодно 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Новини.LIVE рассказали историю праздника.

Также мы писали, что в прошлом году, в десятую годовщину Революции Достоинства, Зеленский назвал события того периода "первым контрнаступлением" украинцев.