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День Гідності та Свободи — історія свята в Україні

21 листопада 2024 07:45
Галина Шподарева - редактор
День Гідності та Свободи 21 листопада — історія та сьогодення
Українці розгортають великий державний прапор. Фото: "Вечірній Київ"
Галина Шподарева - редактор

Щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи — свято, яке стало символом боротьби українського народу за демократичні цінності та права людини. Ця дата покликана вшанувати пам'ять про дві знакові події в історії країни: Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року.

Про історію та важливість дати читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Помаранчева революція, 2024
Помаранчева революція, 2004. Фото: AP

День Гідності та Свободи був запроваджений указом президента Петра Порошенка 13 листопада 2014 року, з метою утвердження ідеалів свободи та демократії в Україні, а також для збереження пам'яті про ключові події, які визначили сучасну історію держави. Це свято стало наступником Дня Свободи, який святкувався з 2005 по 2011 рік, поки не був скасований указом президента Віктора Януковича.

Революція Гідності, 2013
Революція Гідності, 2013. Фото: Вікіпедія

Історичний контекст

Революція Гідності, що розпочалася у 2013 році, стала відповіддю на рішення тодішнього уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Протести, що спалахнули на Майдані Незалежності, згодом переросли у масові акції, які вимагали не лише європейського курсу України, але й відставки корумпованої влади. Помаранчева революція 2004 року, своєю чергою, була реакцією на фальсифікації на президентських виборах.

Революція Гідності
Революція Гідності. Фото: Музей Революції Гідності

Сучасні святкування

У перші роки святкування Дня Гідності та Свободи, в Україні відбувалися численні заходи, покликані вшанувати пам'ять загиблих на Майдані. Перший рік відзначення свята (2014) став конфліктним: рідні героїв Небесної сотні висловлювали своє обурення безкарністю винних у вбивствах протестувальників, що призвело до емоційних моментів під час офіційних урочистостей.

Наступні роки також відзначалися протестами та акціями, які підкреслювали важливість демократії та боротьби за права людини. Наприклад, у 2015 році в Кривому Розі відбулися акції протесту через фальсифікації на місцевих виборах, а в Херсонській області — конфлікти між активістами та правоохоронцями.

У 2020 році активісти провели автопробіг у Києві з вимогами щодо антикорупційної політики та інших важливих питань, підкреслюючи, що боротьба за гідність та свободу триває.

Володимир та Олена Зеленські з президенткою Молдови Маєю Санду вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності
Володимир та Олена Зеленські з президенткою Молдови Маєю Санду вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Фото: ТиКиїв

Висновок

День Гідності та Свободи є важливим елементом української ідентичності, який нагадує про цінність свободи, демократії та прав людини. Це свято об'єднує людей у спільній пам'яті про героїв, які віддали свої життя за краще майбутнє України, та спонукає до активних дій у боротьбі за справедливість і гідність.

Нагадаємо, у десяту річницю Революції Гідності, в 2023 році, Президент України Володимир Зеленський назвав події того періоду "першим контрнаступом" українців. Зеленський наголосив на тому, що з кожним роком Україна робить усе можливе, аби у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й зірка України.

Також Новини.LIVE розповідали, як змінювався Майдан Незалежності з 1991 року до сьогодення.

Київ мітинг свята Революція Гідності День Гідності і Свободи

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