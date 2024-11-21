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День Достоинства и Свободы — история праздника в Украине

21 ноября 2024 07:45
Галина Шподарева - редактор
День Достоинства и Свободы 21 ноября — история и настоящее
Украинцы разворачивают большой государственный флаг. Фото: "Вечірній Київ"
Галина Шподарева - редактор

Каждый год 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы — праздник, ставший символом борьбы украинского народа за демократические ценности и права человека. Эта дата призвана почтить память о двух знаковых событиях в истории страны: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Об истории и важности даты читайте в материале Новини.LIVE.

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Оранжевая революция, 2024
Оранжевая революция, 2004. Фото: AP

День Достоинства и Свободы был введен указом президента Петра Порошенко 13 ноября 2014 года, с целью утверждения идеалов свободы и демократии в Украине, а также для сохранения памяти о ключевых событиях, которые определили современную историю государства. Этот праздник стал преемником Дня Свободы, который праздновался с 2005 по 2011 год, пока не был отменен указом президента Виктора Януковича.

Революция Достоинства, 2013
Революция Достоинства, 2013. Фото: Википедия

Исторический контекст

Революция Достоинства, начавшаяся в 2013 году, стала ответом на решение тогдашнего правительства отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Протесты, вспыхнувшие на Майдане Независимости, впоследствии переросли в массовые акции, которые требовали не только европейского курса Украины, но и отставки коррумпированной власти. Оранжевая революция 2004 года, в свою очередь, была реакцией на фальсификации на президентских выборах.

Революция Достоинства
Революция Достоинства. Фото: Музей Революции Достоинства

Современные празднования

В первые годы празднования Дня Достоинства и Свободы, в Украине проходили многочисленные мероприятия, призванные почтить память погибших на Майдане. Первый год празднования праздника (2014) стал конфликтным: родные героев Небесной сотни выражали свое возмущение безнаказанностью виновных в убийствах протестующих, что привело к эмоциональным моментам во время официальных торжеств.

Последующие годы также отмечались протестами и акциями, которые подчеркивали важность демократии и борьбы за права человека. Например, в 2015 году в Кривом Роге состоялись акции протеста из-за фальсификаций на местных выборах, а в Херсонской области — конфликты между активистами и правоохранителями.

В 2020 году активисты провели автопробег в Киеве с требованиями по антикоррупционной политике и другим важным вопросам, подчеркивая, что борьба за достоинство и свободу продолжается.

Владимир и Елена Зеленские с президентом Молдовы Маей Санду почтили память погибших во время Революции Достоинства
Владимир и Елена Зеленские с президентом Молдовы Маей Санду почтили память погибших во время Революции Достоинства. Фото: ТиКиїв

Вывод

День Достоинства и Свободы является важным элементом украинской идентичности, который напоминает о ценности свободы, демократии и прав человека. Этот праздник объединяет людей в общей памяти о героях, которые отдали свои жизни за лучшее будущее Украины, и побуждает к активным действиям в борьбе за справедливость и достоинство.

Напомним, в десятую годовщину Революции Достоинства, в 2023 году, Президент Украины Владимир Зеленский назвал события того периода "первым контрнаступлением" украинцев. Зеленский отметил, что с каждым годом Украина делает все возможное, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и звезда Украины.

Также Новини.LIVE рассказывали, как менялся Майдан Незалежности с 1991 года до настоящего времени.

Киев митинг праздники Революция Достоинства День достоинства и свободы

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