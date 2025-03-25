Зеленський зустрінеться з Макроном перед самітом з безпеки

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

У середу, 26 березня, відбудеться зустріч президентів Франції та України. Володимир Зеленський прибуде до Єлисейського палацу.

Про це пише Le Monde у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Візит Зеленського до Франції

Зазначається, що Емманюель Макрон прийме Володимира Зеленського у середу ввечері в Єлисейському палаці. Зустріч відбудеться в межах підготовки до саміту з безпеки.

Саміт запланований на четвер. Зустріч відбудеться у Парижі з країнами "Коаліції охочих", які готових надати гарантії безпеки Україні. Під час саміту лідери обговорять свою позицію щодо України та розроблять вимоги до можливої мирної угоди.

За спільним планом прем'єра Британії Стармера та очільника Франції Макрона, перший етап врегулювання війни передбачає місячне перемир'я в повітрі, на морі та у сфері енергетичної інфраструктури. Надалі може йтися про розміщення миротворців в Україні.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік також підтвердив зустріч з Емманюелем Макроном. Він зауважив, що на ній планують обговорити важливі для України питання.

Саміт у Парижі відбудеться в четвер, 27 березня. Макрон заявив, що Франція разом із партнерами запропонувала Росії та Україні 30-денне припинення вогню. Після цього можна буде говорити про організацію чітких переговорів щодо досягнення сталого миру.