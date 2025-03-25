Зеленский встретится с Макроном перед саммитом по безопасности

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В среду, 26 марта, состоится встреча президентов Франции и Украины. Владимир Зеленский прибудет в Елисейский дворец.

Об этом пишет Le Monde во вторник, 25 марта.

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Отмечается, что Эмманюэль Макрон примет Владимира Зеленского в среду вечером в Елисейском дворце. Встреча состоится в рамках подготовки к саммиту по безопасности.

Саммит запланирован на четверг. Встреча состоится в Париже со странами "Коалиции желающих", которые готовы предоставить гарантии безопасности Украине. Во время саммита лидеры обсудят свою позицию по Украине и разработают требования к возможному мирному соглашению.

По совместному плану премьера Великобритании Стармера и главы Франции Макрона, первый этап урегулирования войны предусматривает месячное перемирие в воздухе, на море и в сфере энергетической инфраструктуры. В дальнейшем речь может идти о размещении миротворцев в Украине.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что на ней планируют обсудить важные для Украины вопросы.

Саммит в Париже состоится в четверг, 27 марта. Макрон заявил, что Франция вместе с партнерами предложила России и Украине 30-дневное прекращение огня. После этого можно будет говорить об организации четких переговоров по достижению устойчивого мира.