Макрон заявив про саміт коаліції охочих та назвав дату проведення

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У Парижі наступного тижня, 27 березня, відбудеться саміт "коаліції охочих", на якому обговорять мирні ініціативи щодо закінчення війни в Україні. Тим часом Росія не демонструє своїми діями бажання перемир'я.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування із журналістами на саміті лідерів ЄС, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж разом із партнерами запропонував Росії та Україні 30-денне припинення вогню для організації чітких переговорів щодо досягнення сталого миру. Відповідна ініціатива була подана на основі спільної американсько-української пропозиції.

"Наше прагнення – досягти міцного і тривалого миру, і тому ми подали американсько-українську пропозицію про 30-денне припинення вогню для проведення чітких переговорів. І в цьому відношенні дуже невтішна часткова відповідь Росії, сподіваюся, є лише тимчасовою відмовою. У будь-якому разі вона підтвердила те, що ми говоримо вже кілька місяців. Росія щиро не прагне миру на цьому етапі", — сказав Макрон.

Макрон зазначив, що напередодні знову мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили подальшу військову та фінансову підтримку Києва. За словами Макрона, Франція вже мобілізувала 18 мільярдів євро через фонд Feder, що дозволяє закуповувати військову техніку для української армії.

Президент Франції також повідомив про нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом, а також про активну підготовку до саміту "коаліції охочих", який має відбутися наступного четверга в Парижі за участі Зеленського. Там планується завершити роботу над механізмами короткострокової підтримки української армії, посиленням її стійкості, а також виробленням європейських гарантій безпеки.

"Ми зберемося наступного четверга на саміті коаліції бажаючих наступного четверга в Парижі за участі президента Зеленського, і ми завершимо нашу роботу короткострокової підтримки української армії, захист моделі української армії, стійкої для запобігання російським вторгненням, а також гарантії безпеки, які можуть надати європейські армії.

Весь процес буде завершено протягом наступних днів", — підсумував Еммануель Макрон.

Нагадаємо, у Брюсселі завершився перший день саміту лідерів Європейської ради — стало відомо, які заяви щодо України зробили топчиновники ЄС.

Окрім того, у Страсбурзі відбулась Європейська конференція, де була присутня українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком.

Стало відомо, які теми обговорили у Страсбурзі на Європейській конференції.