Макрон заявил о саммите коалиции желающих и назвал дату проведения

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В Париже на следующей неделе, 27 марта, состоится саммит "коалиции желающих", на котором обсудят мирные инициативы по окончанию войны в Украине. Между тем Россия не демонстрирует своими действиями желание перемирия.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами на саммите лидеров ЕС, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вместе с партнерами предложил России и Украине 30-дневное прекращение огня для организации четких переговоров по достижению устойчивого мира. Соответствующая инициатива была подана на основе совместного американо-украинского предложения.

"Наше стремление - достичь прочного и длительного мира, и поэтому мы подали американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня для проведения четких переговоров. И в этом отношении очень неутешительный частичный ответ России, надеюсь, является лишь временным отказом. В любом случае он подтвердил то, что мы говорим уже несколько месяцев. Россия искренне не хочет мира на этом этапе", — сказал Макрон.

Макрон отметил, что накануне снова имел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева. По словам Макрона, Франция уже мобилизовала 18 миллиардов евро через фонд Feder, что позволяет закупать военную технику для украинской армии.

Президент Франции также сообщил о недавних переговорах с президентом Дональдом Трампом, а также об активной подготовке к саммиту "коалиции желающих", который должен состояться в следующий четверг в Париже с участием Зеленского. Там планируется завершить работу над механизмами краткосрочной поддержки украинской армии, усилением ее устойчивости, а также выработкой европейских гарантий безопасности.

"Мы соберемся в следующий четверг на саммите коалиции желающих в следующий четверг в Париже с участием президента Зеленского, и мы завершим нашу работу краткосрочной поддержки украинской армии, защита модели украинской армии, устойчивой для предотвращения российским вторжением, а также гарантии безопасности, которые могут предоставить европейские армии.

Весь процесс будет завершен в течение следующих дней", — подытожил Эммануэль Макрон.

Напомним, в Брюсселе завершился первый день саммита лидеров Европейского совета - стало известно, какие заявления по Украине сделали топ-чиновники ЕС.

Кроме того, в Страсбурге состоялась Европейская конференция, где присутствовала украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком.

Стало известно, какие темы обсудили в Страсбурге на Европейской конференции.