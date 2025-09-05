Російські нафта і газ - Зеленський анонсував тиск на РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У російської нафти та газу немає майбутнього. Найближчим часом Росія це відчує.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді у п’ятницю, 5 вересня.

Росія незабаром відчує, що не зможе воювати

"Ми чуємо від США, яку вагому роль для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і у російського газу немає майбутнього. Якщо Америка й надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутна зміна ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати", — сказав президент.

Нагадаємо, вчора глава української держави прокоментував вимогу лідера США Дональда Трампа до Європи відмовитися від російської нафти.

Також сьогодні Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб та відмовилась від російський енергетичних ресурсів.