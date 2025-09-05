Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив важливу заяву щодо російської нафти та газу

Зеленський зробив важливу заяву щодо російської нафти та газу

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:32
Російські нафта і газ - Зеленський анонсував тиск на РФ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У російської нафти та газу немає майбутнього. Найближчим часом Росія це відчує.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді у п’ятницю, 5 вересня.

Реклама
Читайте також:

Росія незабаром відчує, що не зможе воювати

"Ми чуємо від США, яку вагому роль для президента Трампа відіграє питання енергетичної незалежності Європи. Треба дати відповідь на це і це залежить від кожного в Європі. У російської нафти, як і у російського газу немає майбутнього. Якщо Америка й надалі буде саме такою рішучою, це буде відчутна зміна ситуації і фактором, який точно гарантуватиме, що Росія не буде воювати", — сказав президент. 

Нагадаємо, вчора глава української держави прокоментував вимогу лідера США Дональда Трампа до Європи відмовитися від російської нафти

Також сьогодні Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини, щоб та відмовилась від російський енергетичних ресурсів.

Володимир Зеленський Ужгород нафта газ Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації