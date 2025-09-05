Российские нефть и газ - Зеленский анонсировал давление на РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

У российской нефти и газа нет будущего. В ближайшее время Россия это почувствует.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Россия вскоре почувствует, что не сможет воевать

"Мы слышим от США, какую весомую роль для президента Трампа играет вопрос энергетической независимости Европы. Надо дать ответ на это и это зависит от каждого в Европе. У российской нефти, как и у российского газа нет будущего. Если Америка и в дальнейшем будет именно такой решительной, это будет ощутимое изменение ситуации и фактором, который точно будет гарантировать, что Россия не будет воевать", — сказал президент.

Напомним, вчера глава украинского государства прокомментировал требование лидера США Дональда Трампа к Европе отказаться от российской нефти.

Также сегодня Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии, чтобы та отказалась от российский энергетических ресурсов.