Главная Новости дня Украина готова обеспечить энергетикой Словакию

Украина готова обеспечить энергетикой Словакию

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:14
Отказ от энергетики РФ - Украина поможет Словакии
Роберт Фицо и Владимир Зеленский. Фото: правительство Словакии

Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии. Цель: отказ от российский энергетических ресурсов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Заявление Зеленского

"Мы готовы обеспечить энергетическую стабильность для Словакии, а также для других партнеров. И мы хотим иметь совместные проекты. У нас один принцип  нет российским энергетическим ресурсам", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что было бы правильно, если бы Словакия стала частью новой системы европейской безопасности.

Добавим, что Словакия и Венгрия остаются единственными странами ЕС, которые получают российские энергоносители через трубопроводы, оправдывая это экономическими убытками в случае перехода на другие источники.

Напомним, также Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские удары по энергетике.

Кроме того, глава украинского государства сделал заявление относительно российской нефти и газа. Он заявил, что у них нет будущего.

Владимир Зеленский электроэнергия Словакия Украина Россия Роберт Фицо
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
