Отказ от энергетики РФ - Украина поможет Словакии

Украина готова обеспечить энергетикой Словакию
Украина готова обеспечить энергетическую стабильность Словакии. Цель: отказ от российский энергетических ресурсов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.
Заявление Зеленского
"Мы готовы обеспечить энергетическую стабильность для Словакии, а также для других партнеров. И мы хотим иметь совместные проекты. У нас один принцип — нет российским энергетическим ресурсам", — сказал Зеленский.
Зеленский заявил, что было бы правильно, если бы Словакия стала частью новой системы европейской безопасности.
Добавим, что Словакия и Венгрия остаются единственными странами ЕС, которые получают российские энергоносители через трубопроводы, оправдывая это экономическими убытками в случае перехода на другие источники.
Напомним, также Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские удары по энергетике.
Кроме того, глава украинского государства сделал заявление относительно российской нефти и газа. Он заявил, что у них нет будущего.
