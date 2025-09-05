Видео
Главная Новости дня Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике

Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:34
Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает на удары России по энергетической инфраструктуре страны. Он призвал к миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Зеленский об ударах по энергетике

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что терпеть пребывание в темноте никто не будет.

При этом Зеленский снова выразил стремление к миру, отметив, что украинская сторона очень хочет, чтобы война наконец завершилась.

Напомним, что Зеленский сделал важное заявление относительно российской нефти и газа.

Кроме того, пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо не транслировали в прямом эфире. Причина: меры безопасности.

Владимир Зеленский санкции война в Украине війна энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
