Зеленский пообещал адекватный ответ РФ на удары по энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отвечает на удары России по энергетической инфраструктуре страны. Он призвал к миру.
Зеленский об ударах по энергетике
"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что терпеть пребывание в темноте никто не будет.
При этом Зеленский снова выразил стремление к миру, отметив, что украинская сторона очень хочет, чтобы война наконец завершилась.
Напомним, что Зеленский сделал важное заявление относительно российской нефти и газа.
Кроме того, пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо не транслировали в прямом эфире. Причина: меры безопасности.
