Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці

Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:34
Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на удари Росії по енергетичній інфраструктурі країни. Він закликав до миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про удари по енергетиці

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і відповідатиме", — наголосив глава держави.

Він додав, що терпіти перебування у темряві ніхто не буде.

При цьому Зеленський знову висловив прагнення миру, зазначивши, що українська сторона дуже хоче, щоб війна нарешті завершилася.

Нагадаємо, що Зеленський зробив важливу заяву щодо російської нафти та газу.

Крім того, пресконференцію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не транслювали в прямому ефірі. Причина: заходи безпеки.

Володимир Зеленський санкції війна в Україні війна енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації