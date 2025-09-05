Зеленський пообіцяв адекватну відповідь РФ на удари по енергетиці

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на удари Росії по енергетичній інфраструктурі країни. Він закликав до миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про удари по енергетиці

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і відповідатиме", — наголосив глава держави.

Він додав, що терпіти перебування у темряві ніхто не буде.

При цьому Зеленський знову висловив прагнення миру, зазначивши, що українська сторона дуже хоче, щоб війна нарешті завершилася.

Крім того, пресконференцію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не транслювали в прямому ефірі. Причина: заходи безпеки.