Головна Новини дня Україна готова забезпечити енергетикою Словаччину

Україна готова забезпечити енергетикою Словаччину

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:14
Відмова від енергетики РФ - Україна допоможе Словаччині
Роберт Фіцо і Володимир Зеленський. Фото: уряд Словаччини

Україна готова забезпечити енергетичну стабільність Словаччини. Мета: відмова від російський енергетичних ресурсів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Ужгороді у п’ятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Заява Зеленського

"Ми готові забезпечити енергетичну стабільність для Словаччини, а також для інших партнерів.  І ми хочемо мати спільні проекти.  У нас один принцип  ні російським енергетичним ресурсам", — сказав Зеленський. 

Зеленський заявив, що було б правильно, якби Словаччина стала частиною нової системи європейської безпеки.

Додамо, що Словаччина та Угорщина залишаються єдиними країнами ЄС, які отримують російські енергоносії через трубопроводи, виправдовуючи це економічними збитками у разі переходу на інші джерела.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетиці.

Крім того, глава української держави зробив заяву щодо російської нафти та газу. Він заявив, що у них немає майбутнього. 

Володимир Зеленський електроенергія Словаччина Україна Росія Роберт Фіцо
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
