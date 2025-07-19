Володимир Зеленський змінив склад РНБО — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони. Як відомо, секретарем органу є колишній голова Міноборони Рустем Умєров.

Про це свідчить указ Володимира Зеленського, опублікований 19 липня 2025 року.

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Очолює Раду національної безпеки та оборони сам Зеленський. Також згідно зі змінами до складу увійшли:

Галущенко Герман Валерійович — міністр юстиції;

— міністр юстиції; Гринчук Світлана Василівна — міністр енергетики;

— міністр енергетики; Єрмак Андрій Борисович — керівник Офісу президента;

— керівник Офісу президента; Загородній Анатолій Глібович — президент Національної академії наук;

— президент Національної академії наук; Іващенко Олег Іванович — голова Служби зовнішньої розвідки;

— голова Служби зовнішньої розвідки; Клименко Ігор Володимирович — міністр внутрішніх справ;

— міністр внутрішніх справ; Кравченко Руслан Андрійович — генеральний прокурор;

— генеральний прокурор; Ляшко Віктор Кирилович — міністр охорони здоров'я;

— міністр охорони здоров'я; Малюк Василь Васильович — голова Служби безпеки України;

— голова Служби безпеки України; Марченко Сергій Михайлович — міністр фінансів;

— міністр фінансів; Пишний Андрій Григорович — голова Національного банку (за згодою);

— голова Національного банку (за згодою); Пронін Філіп Євгенович — голова Державної служби фінансового моніторингу;

— голова Державної служби фінансового моніторингу; Свириденко Юлія Анатоліївна — прем'єр-міністр;

— прем'єр-міністр; Сибіга Андрій Іванович — міністр закордонних справ;

— міністр закордонних справ; Сирський Олександр Станіславович — головнокомандувач Збройних Сил України;

— головнокомандувач Збройних Сил України; Соболев Олексій Дмитрович — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

— міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Стефанчук Руслан Олексійович — голова Верховної Ради (за згодою);

— голова Верховної Ради (за згодою); Федоров Михайло Альбертович — перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України;

— перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України; Шмигаль Денис Анатолійович — міністр оборони.

Зауважимо, що указ президента чинний з дня його публікації.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 18 липня, Зеленський підписав указ, згідно з яким Умєрова призначено секретарем РНБО. На першій робочій зустрічі з Апаратом РНБО ексміністр оборони розповів, чим займатиметься на посаді.

Додамо, що довгий час ходили чутки про те, що Умєров може стати послом України в США. Однак на цю посаду призначили Ольгу Стефанішину.