Володимир Зеленський змінив склад РНБО — що відомо

Зеленський змінив склад РНБО — хто увійшов до переліку
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони. Як відомо, секретарем органу є колишній голова Міноборони Рустем Умєров.
Про це свідчить указ Володимира Зеленського, опублікований 19 липня 2025 року.
Новий склад РНБО
Очолює Раду національної безпеки та оборони сам Зеленський. Також згідно зі змінами до складу увійшли:
- Галущенко Герман Валерійович — міністр юстиції;
- Гринчук Світлана Василівна — міністр енергетики;
- Єрмак Андрій Борисович — керівник Офісу президента;
- Загородній Анатолій Глібович — президент Національної академії наук;
- Іващенко Олег Іванович — голова Служби зовнішньої розвідки;
- Клименко Ігор Володимирович — міністр внутрішніх справ;
- Кравченко Руслан Андрійович — генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор Кирилович — міністр охорони здоров'я;
- Малюк Василь Васильович — голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій Михайлович — міністр фінансів;
- Пишний Андрій Григорович — голова Національного банку (за згодою);
- Пронін Філіп Євгенович — голова Державної служби фінансового моніторингу;
- Свириденко Юлія Анатоліївна — прем'єр-міністр;
- Сибіга Андрій Іванович — міністр закордонних справ;
- Сирський Олександр Станіславович — головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій Дмитрович — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Стефанчук Руслан Олексійович — голова Верховної Ради (за згодою);
- Федоров Михайло Альбертович — перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис Анатолійович — міністр оборони.
Зауважимо, що указ президента чинний з дня його публікації.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 18 липня, Зеленський підписав указ, згідно з яким Умєрова призначено секретарем РНБО. На першій робочій зустрічі з Апаратом РНБО ексміністр оборони розповів, чим займатиметься на посаді.
Додамо, що довгий час ходили чутки про те, що Умєров може стати послом України в США. Однак на цю посаду призначили Ольгу Стефанішину.
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