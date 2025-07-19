Умєров розповів про плани на посаді секретаря РНБО

Рустем Умєров під час зустрічі з Апаратом РНБО. Фото: Умєров/Facebook

Новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Апаратом РНБО. Він окреслив перспективи та ключові завдання.

Про це Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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У п'ятницю, 18 липня, Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Апаратом Ради національної безпеки й оборони України.

Під час зустрічі він окреслив перспективи та завдання, визначені Верховним Головнокомандувачем. У фокусі — ефективна координація сектору безпеки й оборони, аудит виконання рішень Ставки. А також змістовна взаємодія з міжнародними партнерами в питанні інтенсифікації постачання та спільного виробництва озброєння.

"Рада нацбезпеки й оборони — це не лише інституція стратегічного планування, а й інструмент дії. Маємо амбітні цілі й визначені завдання. Працюємо на результат", — зазначив Умєров.

Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 липня, Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Згодом глава держави доручив новому очільнику РНБО Умєрову низку задач.