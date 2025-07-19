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Умеров рассказал о ключевых задачах на посту главы СНБО

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:29
Умеров рассказал о планах на посту секретаря СНБО
Рустем Умеров во время встречи с Аппаратом СНБО. Фото: Умеров/Facebook

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Аппаратом СНБО. Он очертил перспективы и ключевые задачи.

Об этом Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

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В пятницу, 18 июля, Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во время встречи он обозначил перспективы и задачи, определенные Верховным Главнокомандующим. В фокусе — эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки. А также содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения.

"Совет нацбезопасности и обороны — это не только институт стратегического планирования, но и инструмент действия. Есть амбициозные цели и определенные задачи. Работаем на результат", — отметил Умеров.

Умєров
Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Напомним, что в пятницу, 18 июля, Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Впоследствии глава государства поручил новому главе СНБО Умерову ряд задач.

кадровые изменения правительство война в Украине РНБО Рустем Умеров
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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