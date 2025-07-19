Умеров рассказал о планах на посту секретаря СНБО

Рустем Умеров во время встречи с Аппаратом СНБО. Фото: Умеров/Facebook

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Аппаратом СНБО. Он очертил перспективы и ключевые задачи.

Об этом Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Умеров об основных задачах на посту секретаря СНБО

В пятницу, 18 июля, Рустем Умеров провел первую рабочую встречу с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во время встречи он обозначил перспективы и задачи, определенные Верховным Главнокомандующим. В фокусе — эффективная координация сектора безопасности и обороны, аудит выполнения решений Ставки. А также содержательное взаимодействие с международными партнерами в вопросе интенсификации поставок и совместного производства вооружения.

"Совет нацбезопасности и обороны — это не только институт стратегического планирования, но и инструмент действия. Есть амбициозные цели и определенные задачи. Работаем на результат", — отметил Умеров.

Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Напомним, что в пятницу, 18 июля, Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Впоследствии глава государства поручил новому главе СНБО Умерову ряд задач.