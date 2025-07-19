Владимир Зеленский изменил состав СНБО — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны. Как известно, секретарем органа является бывший глава Минобороны Рустем Умеров.

Об этом свидетельствует указ Владимира Зеленского, опубликованный 19 июля 2025 года.

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Возглавляет Совет национальной безопасности и обороны сам Зеленский. Также согласно изменениям в состав вошли:

Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции;

— министр юстиции; Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики;

— министр энергетики; Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента;

— руководитель Офиса президента; Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук;

— президент Национальной академии наук; Иващенко Олег Иванович — председатель Службы внешней разведки;

— председатель Службы внешней разведки; Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел;

— министр внутренних дел; Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;

— генеральный прокурор; Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения;

— министр здравоохранения; Малюк Василий Васильевич — председатель Службы безопасности Украины;

— председатель Службы безопасности Украины; Марченко Сергей Михайлович — министр финансов;

— министр финансов; Пышный Андрей Григорьевич — председатель Национального банка (по согласию);

— председатель Национального банка (по согласию); Пронин Филипп Евгеньевич — председатель Государственной службы финансового мониторинга;

— председатель Государственной службы финансового мониторинга; Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр;

— премьер-министр; Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел;

— министр иностранных дел; Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

— главнокомандующий Вооруженных Сил Украины; Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Стефанчук Руслан Алексеевич — председатель Верховной Рады (по согласию);

— председатель Верховной Рады (по согласию); Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины;

— первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны.

Заметим, что указ президента действует со дня его публикации.

Напомним, что в пятницу, 18 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому Умеров назначен секретарем СНБО. На первой рабочей встрече с Аппаратом СНБО экс-министр обороны рассказал, чем будет заниматься на должности.

Добавим, что долгое время ходили слухи о том, что Умеров может стать послом Украины в США. Однако на эту должность назначили Ольгу Стефанишину.