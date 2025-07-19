Владимир Зеленский изменил состав СНБО — что известно

Зеленский изменил состав СНБО — кто вошел в перечень
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны. Как известно, секретарем органа является бывший глава Минобороны Рустем Умеров.
Об этом свидетельствует указ Владимира Зеленского, опубликованный 19 июля 2025 года.
Новый состав СНБО
Возглавляет Совет национальной безопасности и обороны сам Зеленский. Также согласно изменениям в состав вошли:
- Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции;
- Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики;
- Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента;
- Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук;
- Иващенко Олег Иванович — председатель Службы внешней разведки;
- Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел;
- Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;
- Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения;
- Малюк Василий Васильевич — председатель Службы безопасности Украины;
- Марченко Сергей Михайлович — министр финансов;
- Пышный Андрей Григорьевич — председатель Национального банка (по согласию);
- Пронин Филипп Евгеньевич — председатель Государственной службы финансового мониторинга;
- Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр;
- Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел;
- Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
- Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Стефанчук Руслан Алексеевич — председатель Верховной Рады (по согласию);
- Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны.
Заметим, что указ президента действует со дня его публикации.
Напомним, что в пятницу, 18 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому Умеров назначен секретарем СНБО. На первой рабочей встрече с Аппаратом СНБО экс-министр обороны рассказал, чем будет заниматься на должности.
Добавим, что долгое время ходили слухи о том, что Умеров может стать послом Украины в США. Однако на эту должность назначили Ольгу Стефанишину.
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