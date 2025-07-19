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Зеленский изменил состав СНБО — кто вошел в перечень

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:46
Владимир Зеленский изменил состав СНБО — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны. Как известно, секретарем органа является бывший глава Минобороны Рустем Умеров.

Об этом свидетельствует указ Владимира Зеленского, опубликованный 19 июля 2025 года.

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Возглавляет Совет национальной безопасности и обороны сам Зеленский. Также согласно изменениям в состав вошли:

  • Галущенко Герман Валерьевич — министр юстиции;
  • Гринчук Светлана Васильевна — министр энергетики;
  • Ермак Андрей Борисович — руководитель Офиса президента;
  • Загородний Анатолий Глебович — президент Национальной академии наук;
  • Иващенко Олег Иванович — председатель Службы внешней разведки;
  • Клименко Игорь Владимирович — министр внутренних дел;
  • Кравченко Руслан Андреевич — генеральный прокурор;
  • Ляшко Виктор Кириллович — министр здравоохранения;
  • Малюк Василий Васильевич — председатель Службы безопасности Украины;
  • Марченко Сергей Михайлович — министр финансов;
  • Пышный Андрей Григорьевич — председатель Национального банка (по согласию);
  • Пронин Филипп Евгеньевич — председатель Государственной службы финансового мониторинга;
  • Свириденко Юлия Анатольевна — премьер-министр;
  • Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел;
  • Сырский Александр Станиславович — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
  • Соболев Алексей Дмитриевич — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Стефанчук Руслан Алексеевич — председатель Верховной Рады (по согласию);
  • Федоров Михаил Альбертович — первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины;
  • Шмыгаль Денис Анатольевич — министр обороны.

Заметим, что указ президента действует со дня его публикации.

Напомним, что в пятницу, 18 июля, Зеленский подписал указ, согласно которому Умеров назначен секретарем СНБО. На первой рабочей встрече с Аппаратом СНБО экс-министр обороны рассказал, чем будет заниматься на должности.

Добавим, что долгое время ходили слухи о том, что Умеров может стать послом Украины в США. Однако на эту должность назначили Ольгу Стефанишину.

Владимир Зеленский изменения указ РНБО Рустем Умеров
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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