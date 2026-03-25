Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський згадав найяскравіші операції СБУ за час війни

Зеленський згадав найяскравіші операції СБУ за час війни

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 16:59
Зеленський згадав найяскравіші операції СБУ за час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у День Служби безпеки, 25 березня, привітав спецпризначенців та вручив їм нагороди. Глава держави згадав найяскравіші операції за час війни. За його словами, в усіх найбільш гарячих точках фронту СБУ проявила себе достойно.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у соцмережах.

Нагородження спецпризначенців СБУ

"За роки цієї війни Служба безпеки України стала бойовою та надзвичайно сильною спецслужбою — однією із взірцевих спецслужб Європи та світу. Ваша професійність, ваші результати багато в чому вищі будь-якої конкуренції у світі", — наголосив президент.

Він окремо відзначив успішні операції українських спецслужб на території ворога, зокрема удари по російській нафтовій галузі, які, за його словами, позитивно впливають на моральний стан українців.

Також Зеленський підкреслив ефективність роботи СБУ на фронті, зазначивши, що у найгарячіших напрямках співробітники служби проявляють себе на високому рівні.

Президент подякував за операції у Чорному морі, спрямовані на протидію російському флоту, а також за удари по Керченському мосту. Окремо він згадав спецоперацію "Павутина", яка, за його словами, вже увійшла в історію світових спецоперацій.

"Це колосальна робота Служби, і я бажаю вам подальших успіхів, бажаю вам, щоб люди наші могли й надалі тільки пишатися Службою безпеки України і щоб інші країни у світі й надалі вчилися у вас того, що таке реальний захист національної державності, національної безпеки", — наголосив Володимир Зеленський. 

Раніше Новини.LIVE писали, що 25 березня відзначають День Служби безпеки України. В умовах війни СБУ активно розробляє сучасні військові технології. Досягнення включають надводні дрони Sea Baby та "Мамай". 

У цей день безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтотермінал в Росії. Далекобійні дрони спецпризначенців подолали понад 900 кілометрів і уразили нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Володимир Зеленський СБУ війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації