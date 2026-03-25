Зеленський згадав найяскравіші операції СБУ за час війни

Президент України Володимир Зеленський у День Служби безпеки, 25 березня, привітав спецпризначенців та вручив їм нагороди. Глава держави згадав найяскравіші операції за час війни. За його словами, в усіх найбільш гарячих точках фронту СБУ проявила себе достойно.

"За роки цієї війни Служба безпеки України стала бойовою та надзвичайно сильною спецслужбою — однією із взірцевих спецслужб Європи та світу. Ваша професійність, ваші результати багато в чому вищі будь-якої конкуренції у світі", — наголосив президент.

Він окремо відзначив успішні операції українських спецслужб на території ворога, зокрема удари по російській нафтовій галузі, які, за його словами, позитивно впливають на моральний стан українців.

Також Зеленський підкреслив ефективність роботи СБУ на фронті, зазначивши, що у найгарячіших напрямках співробітники служби проявляють себе на високому рівні.

Читайте також:

Президент подякував за операції у Чорному морі, спрямовані на протидію російському флоту, а також за удари по Керченському мосту. Окремо він згадав спецоперацію "Павутина", яка, за його словами, вже увійшла в історію світових спецоперацій.

"Це колосальна робота Служби, і я бажаю вам подальших успіхів, бажаю вам, щоб люди наші могли й надалі тільки пишатися Службою безпеки України і щоб інші країни у світі й надалі вчилися у вас того, що таке реальний захист національної державності, національної безпеки", — наголосив Володимир Зеленський.

В умовах війни СБУ активно розробляє сучасні військові технології. Досягнення включають надводні дрони Sea Baby та "Мамай".

У цей день безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтотермінал в Росії. Далекобійні дрони спецпризначенців подолали понад 900 кілометрів і уразили нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.