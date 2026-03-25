Главная Новости дня Зеленский вспомнил самые яркие операции СБУ за время войны

Дата публикации 25 марта 2026 16:59
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в День Службы безопасности, 25 марта, поздравил спецназовцев и вручил им награды. Глава государства вспомнил самые яркие операции за время войны. По его словам, во всех наиболее горячих точках фронта СБУ проявила себя достойно.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в соцсетях.

Награждение спецназовцев СБУ

"За годы этой войны Служба безопасности Украины стала боевой и чрезвычайно сильной спецслужбой — одной из образцовых спецслужб Европы и мира. Ваша профессиональность, ваши результаты во многом выше любой конкуренции в мире", — подчеркнул президент.

Он отдельно отметил успешные операции украинских спецслужб на территории врага, в частности удары по российской нефтяной отрасли, которые, по его словам, положительно влияют на моральное состояние украинцев.

Также Зеленский подчеркнул эффективность работы СБУ на фронте, отметив, что в самых горячих направлениях сотрудники службы проявляют себя на высоком уровне.

Президент поблагодарил за операции в Черном море, направленные на противодействие российскому флоту, а также за удары по Керченскому мосту. Отдельно он вспомнил спецоперацию "Паутина", которая, по его словам, уже вошла в историю мировых спецопераций.

"Это колоссальная работа Службы, и я желаю вам дальнейших успехов, желаю вам, чтобы люди наши могли и в дальнейшем только гордиться Службой безопасности Украины и чтобы другие страны в мире и в дальнейшем учились у вас тому, что такое реальная защита национальной государственности, национальной безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE писали, что 25 марта отмечают День Службы безопасности Украины. В условиях войны СБУ активно разрабатывает современные военные технологии. Достижения включают надводные дроны Sea Baby и "Мамай".

В этот день беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтетерминал в России. Дальнобойные дроны спецназовцев преодолели более 900 километров и поразили нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
