СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував замах на Стерненка

Затриманий агент РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України ліквідувала кілера ГРУ РФ, який готував замах на радника міністра оборони Сергія Стерненка, росіянина Іллю Богданова, який воює за Україну, та інших відомих осіб. Крім того, було затримано понад 10 членів агентурно-бойової групи, які готували резонансні вбивства в різних регіонах країни.

Новина доповнюється...