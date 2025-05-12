Зеленський 12 травня затвердив ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, затвердив ратифікацію Верховною Радою угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки. Він вже підписав законопроєкт.
Про це йдеться в законопроєкті №0309.
Угода України та США
На підпис Зеленському законопроєкт направили 10 травня, а повернули — 12 травня.
Що передувало
Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Зокрема, документ передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови".
А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду. Загалом "за" проголосували 338 нардепів.
Згодом Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели розмову щодо угоди.
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