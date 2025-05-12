Зеленський 12 травня затвердив ратифікацію угоди про надра між Україною та США

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, затвердив ратифікацію Верховною Радою угоди про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки. Він вже підписав законопроєкт.

Про це йдеться в законопроєкті №0309.

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На підпис Зеленському законопроєкт направили 10 травня, а повернули — 12 травня.

Законопроєкт. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Зокрема, документ передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови".

А вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду. Загалом "за" проголосували 338 нардепів.

Згодом Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп провели розмову щодо угоди.

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