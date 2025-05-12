Зеленский 12 мая утвердил ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США

Зеленский утвердил ратификацию соглашения о недрах с США
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 мая, утвердил ратификацию Верховной Радой соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Он уже подписал законопроект.
Об этом говорится в законопроекте №0309.
Соглашение Украины и США
На подпись Зеленскому законопроект направили 10 мая, а вернули — 12 мая.
Что предшествовало
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. В частности, документ предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления".
А уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение. В целом "за" проголосовали 338 нардепов.
Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели разговор по соглашению.
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