Зеленский 12 мая утвердил ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 мая, утвердил ратификацию Верховной Радой соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки. Он уже подписал законопроект.

Об этом говорится в законопроекте №0309.

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На подпись Зеленскому законопроект направили 10 мая, а вернули — 12 мая.

Законопроект. Фото: скриншот

Что предшествовало

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. В частности, документ предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления".

А уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение. В целом "за" проголосовали 338 нардепов.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп провели разговор по соглашению.

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