Як працюють санкції проти російського флоту — Зеленський пояснив

Зеленський пояснив, як працюють санкції проти флоту РФ
Президент Володимир Зеленський заслухав першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Однією з тем були спроби Росії розширити танкерний флот.
Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 13 січня.
Зеленський заслухав Луговського
Луговський розповів про непублічні підходи в партнерів до комунікації з Росією, а також реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі.
За словами Зеленського, важливо, аби усі позиції базувалися на справжніх перспективах.
Глава держави доручив СЗР надати партнерам оновлену інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот
"Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", — наголосив Зеленський.
Український лідер каже, що обмеження російського морського експорту нафти, які наразі працюють, у річному вимірі повинні скоротити доходи Росії щонайменше на 30 мільярдів доларів.
За словами Зеленського, додатковий тиск точно збільшить цей обсяг втрат країни-терористки. Внаслідок цього вдасться скоротити фінансування війни.
Крім того, Україна інформуватиме партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору.
"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках. Дякую команді СЗР за результативну роботу", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 13 січня Зеленський провів телефонну розмову з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом. Вони обговорили удари Росії по Україні.
Також сьогодні глава держави прокоментував масовану атаку Росії у ніч проти 13 січня.
