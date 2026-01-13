Відео
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як працюють санкції проти флоту РФ

Зеленський пояснив, як працюють санкції проти флоту РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:52
Як працюють санкції проти російського флоту — Зеленський пояснив
Володимир Зеленський та Олег Луговський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заслухав першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Однією з тем були спроби Росії розширити танкерний флот.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 13 січня.

Читайте також:

Зеленський заслухав Луговського

Луговський розповів про непублічні підходи в партнерів до комунікації з Росією, а також реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі.

Олег Луговський
Перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, важливо, аби усі позиції базувалися на справжніх перспективах.

Глава держави доручив СЗР надати партнерам оновлену інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

"Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер каже, що обмеження російського морського експорту нафти, які наразі працюють, у річному вимірі повинні скоротити доходи Росії щонайменше на 30 мільярдів доларів.

За словами Зеленського, додатковий тиск точно збільшить цей обсяг втрат країни-терористки. Внаслідок цього вдасться скоротити фінансування війни.

Крім того, Україна інформуватиме партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору. 

"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках. Дякую команді СЗР за результативну роботу", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 січня Зеленський провів телефонну розмову з премʼєром Нідерландів Діком Схоофом. Вони обговорили удари Росії по Україні.

Також сьогодні глава держави прокоментував масовану атаку Росії у ніч проти 13 січня.

Володимир Зеленський війна Україна Служба зовнішньої розвідки Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
