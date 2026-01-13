Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, как работают санкции против флота РФ

Зеленский объяснил, как работают санкции против флота РФ

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:52
Как работают санкции против российского флота — Зеленский объяснил
Владимир Зеленский и Олег Луговский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заслушал первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского. Одной из тем были попытки России расширить танкерный флот.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 13 января.

Читайте также:

Зеленский заслушал Луговского

Луговский рассказал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с Россией, а также реальное отношение к Украине и к переговорам на этом этапе.

Олег Луговський
Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Олег Луговский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По словам Зеленского, важно, чтобы все позиции базировались на настоящих перспективах.

Глава государства поручил СВР предоставить партнерам обновленную информацию о российских попытках расширить танкерный флот

"Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", — подчеркнул Зеленский.

Володимир Зеленський
Президент Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер говорит, что ограничения российского морского экспорта нефти, которые сейчас работают, в годовом измерении должны сократить доходы России минимум на 30 миллиардов долларов.

По словам Зеленского, дополнительное давление точно увеличит этот объем потерь страны-террористки. Вследствие этого удастся сократить финансирование войны.

Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.

"Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса. Спасибо всем партнерам, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках. Спасибо команде СВР за результативную работу", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 13 января Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили удары России по Украине.

Также сегодня глава государства прокомментировал массированную атаку России в ночь на 13 января.

Владимир Зеленский война Украина Служба внешней разведки Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
