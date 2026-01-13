Как работают санкции против российского флота — Зеленский объяснил

Зеленский объяснил, как работают санкции против флота РФ
Президент Владимир Зеленский заслушал первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского. Одной из тем были попытки России расширить танкерный флот.
Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 13 января.
Зеленский заслушал Луговского
Луговский рассказал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с Россией, а также реальное отношение к Украине и к переговорам на этом этапе.
По словам Зеленского, важно, чтобы все позиции базировались на настоящих перспективах.
Глава государства поручил СВР предоставить партнерам обновленную информацию о российских попытках расширить танкерный флот
"Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", — подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер говорит, что ограничения российского морского экспорта нефти, которые сейчас работают, в годовом измерении должны сократить доходы России минимум на 30 миллиардов долларов.
По словам Зеленского, дополнительное давление точно увеличит этот объем потерь страны-террористки. Вследствие этого удастся сократить финансирование войны.
Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.
"Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна быть в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса. Спасибо всем партнерам, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках. Спасибо команде СВР за результативную работу", — добавил Зеленский.
Напомним, 13 января Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили удары России по Украине.
Также сегодня глава государства прокомментировал массированную атаку России в ночь на 13 января.
