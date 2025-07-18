Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті — деталі

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандуючого Збройних Сил Олександра Сирського. Генерал розповів, на яких напрямках фронту ситуація особливо напружена.

Про результати розмови президент повідомив у Telegram.

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Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Ворог активно продовжує штурми на Покровському напрямку та намагається просуватися диверсійними групами.

"Окремо хочу відзначити за бої саме на Покровському напрямку наших воїнів Сил спеціальних операцій і 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Новопавлівський напрямок: воїни 5-ї штурмової бригади та 225-го окремого штурмового полку — дякую вам! Кожне російське намагання прориватись уперед має отримувати належну вогневу відповідь українських сил. Зокрема, знищуємо російські диверсійні групи, які намагаються просуватись і заходити в українські міста й села", — зазначив Зеленський.

На інших напрямках фронту, як відмітив президент, українські захисники продовжують чинити опір окупантам.

"Непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує знущатися з наших людей на Херсонщині та Миколаївщині, атакуючи цивільних різними типами дронів. Будемо відповідати їм відчутно. Дякую всім, хто забезпечує Україні необхідні бойові результати!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, що новий міністр оборони Денис Шмигаль також провів особисту зустріч з Сирським та Гнатовим щодо обороноздатності армії та ситуації на передовій.

А також Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Норвегії.