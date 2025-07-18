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Зеленский заслушал доклад главкома Сырского

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:54
Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте - детали
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных Сил Александра Сирского. Генерал рассказал, на каких направлениях фронта ситуация особенно напряженная.

О результатах разговора президент сообщил в Telegram.

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Самой сложной остается ситуация в Донецкой области. Враг активно продолжает штурмы на Покровском направлении и пытается продвигаться диверсионными группами.

"Отдельно хочу отметить за бои именно на Покровском направлении наших воинов Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем. Новопавловское направление: воины 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка — спасибо вам! Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села", — отметил Зеленский.

На других направлениях фронта, как отметил президент, украинские защитники продолжают оказывать сопротивление оккупантам.

"Непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над нашими людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских различными типами дронов. Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты!", — добавил Зеленский.

Напомним, что новый министр обороны Денис Шмыгаль также провел личную встречу с Сырским и Гнатовым по обороноспособности армии и ситуации на передовой.

А также Зеленский провел телефонный разговор с премьером Норвегии.

Владимир Зеленский война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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