Зустріч Шмигаля, Сирського та Гнатова 18 липня - що відомо

Олександр Сирський, Денис Шмигаль, Андрій Гнатов. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

У п'ятницю, 18 липня, Міністр оборони України Денис Шмигаль провів свої перші робочі переговори. Він зустрівся із головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.

Про це він повідомив у Telegram.

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Зустріч Шмигаля, Сирського та Гнатова

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на лінії фронту, посилення обороноздатності України, а також актуальні потреби Збройних сил.

"Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", — наголосив Шмигаль.

Глава Міністерства оборони наголосив, що відомство зосередиться на реалізації визначених завдань з метою зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 липня, провів нараду з новопризначеним міністром оборони Денисом Шмигалем. У ході зустрічі глава держави заслухав звіт очільника оборонного відомства щодо стану реалізації раніше досягнутих домовленостей.

Раніше Денис Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.