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Головна Новини дня Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим — про що говорили

Шмигаль зустрівся із Сирським та Гнатовим — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 18:25
Зустріч Шмигаля, Сирського та Гнатова 18 липня - що відомо
Олександр Сирський, Денис Шмигаль, Андрій Гнатов. Фото: Telegram Дениса Шмигаля

У п'ятницю, 18 липня, Міністр оборони України Денис Шмигаль провів свої перші робочі переговори. Він зустрівся із головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським та начальником Генерального штабу генерал-майором Андрієм Гнатовим.

Про це він повідомив у Telegram.

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Пост Шмигаля. Фото: скриншот

Зустріч Шмигаля, Сирського та Гнатова

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на лінії фронту, посилення обороноздатності України, а також актуальні потреби Збройних сил.

"Готуємо нові поставки озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", — наголосив Шмигаль.

Глава Міністерства оборони наголосив, що відомство зосередиться на реалізації визначених завдань з метою зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 липня, провів нараду з новопризначеним міністром оборони Денисом Шмигалем. У ході зустрічі глава держави заслухав звіт очільника оборонного відомства щодо стану реалізації раніше досягнутих домовленостей. 

Раніше Денис Шмигаль окреслив три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони.

Денис Шмигаль Міноборони ЗСУ переговори Олександр Сирський
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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