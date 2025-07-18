Встреча Шмыгаля, Сырского и Гнатова 18 июля - что известно

Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым — о чем говорили
В пятницу, 18 июля, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел свои первые рабочие переговоры. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.
Об этом он сообщил в Telegram.
Встреча Шмыгаля, Сырского и Гнатова
Сообщается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на линии фронта, усиление обороноспособности Украины, а также актуальные потребности Вооруженных сил.
"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", — подчеркнул Шмыгаль.
Глава Министерства обороны подчеркнул, что ведомство сосредоточится на реализации определенных задач с целью укрепления обороноспособности Украины.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, провел совещание с новоназначенным министром обороны Денисом Шмыгалем. В ходе встречи глава государства заслушал отчет главы оборонного ведомства о состоянии реализации ранее достигнутых договоренностей.
Ранее Денис Шмыгаль очертил три ключевых направления работы на посту министра обороны.
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