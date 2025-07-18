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Главная Новости дня Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым — о чем говорили

Шмыгаль встретился с Сырским и Гнатовым — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 18:25
Встреча Шмыгаля, Сырского и Гнатова 18 июля - что известно
Александр Сырский, Денис Шмыгаль, Андрей Гнатов. Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

В пятницу, 18 июля, Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел свои первые рабочие переговоры. Он встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Александром Сырским и начальником Генерального штаба генерал-майором Андреем Гнатовым.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Встреча Шмыгаля, Сырского и Гнатова

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на линии фронта, усиление обороноспособности Украины, а также актуальные потребности Вооруженных сил.

"Готовим новые поставки вооружения для наших защитников, в частности при поддержке международных партнеров. Важно, чтобы любые наступательные попытки врага разбивались о мощь украинской армии", — подчеркнул Шмыгаль.

Глава Министерства обороны подчеркнул, что ведомство сосредоточится на реализации определенных задач с целью укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, провел совещание с новоназначенным министром обороны Денисом Шмыгалем. В ходе встречи глава государства заслушал отчет главы оборонного ведомства о состоянии реализации ранее достигнутых договоренностей.

Ранее Денис Шмыгаль очертил три ключевых направления работы на посту министра обороны.

Денис Шмыгаль Минобороны ВСУ переговоры Александр Сырский
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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