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Головна Новини дня Зеленський запропонував нового прем'єра — що відомо

Зеленський запропонував нового прем'єра — що відомо

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Дата публікації: 16 липня 2025 23:55
Зеленський пропонує Раді призначити Свириденко прем'єром
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового прем'єр-міністра. Йдеться про кандидатуру Юлії Свириденко.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура у Telegram у середу, 16 липня. 

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Кандидатура Свириденко на посаду прем'єра

"До ВРУ надійшло подання Президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України", — йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, у четвер вранці Комітет з питань організації державної влади розгляне його.

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Скриншот допису Качури

Кадрові перестановки в уряді

Денис Шмигаль перебував на посаді рекордний термін за часів незалежності України — понад п'ять років.

Коли парламент ухвалив його звільнення — разом з ним автоматично пішов у відставку весь Кабінет міністрів. 

Нагадаємо, Рада звільнила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

А голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія назвав імена кандидатів на посади у Кабінет міністрів.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада Юлія Свириденко кадрові зміни
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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