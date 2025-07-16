Зеленський пропонує Раді призначити Свириденко прем'єром

Зеленський запропонував нового прем'єра — що відомо
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового прем'єр-міністра. Йдеться про кандидатуру Юлії Свириденко.
Про це повідомив нардеп Олександр Качура у Telegram у середу, 16 липня.
Кандидатура Свириденко на посаду прем'єра
"До ВРУ надійшло подання Президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України", — йдеться у повідомленні.
За словами нардепа, у четвер вранці Комітет з питань організації державної влади розгляне його.
Кадрові перестановки в уряді
Денис Шмигаль перебував на посаді рекордний термін за часів незалежності України — понад п'ять років.
Коли парламент ухвалив його звільнення — разом з ним автоматично пішов у відставку весь Кабінет міністрів.
Нагадаємо, Рада звільнила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.
А голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія назвав імена кандидатів на посади у Кабінет міністрів.
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