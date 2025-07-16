Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предложил нового премьера — что известно

Зеленский предложил нового премьера — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 23:55
Зеленский предлагает Раде назначить Свириденко премьером
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового премьер-министра. Речь идет о кандидатуре Юлии Свириденко.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram в среду, 16 июля.

Реклама
Читайте также:

Кандидатура Свириденко на должность премьера

"В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.

По словам нардепа, в четверг утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его.

null
Скриншот поста Качуры

Кадровые перестановки в правительстве

Денис Шмыгаль находился на должности рекордный срок за время независимости Украины — более пяти лет.

Когда парламент принял его увольнение — вместе с ним автоматически ушел в отставку весь Кабинет министров.

Напомним, Рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал имена кандидатов на должности в Кабинет министров.

Владимир Зеленский Кабинет министров Верховная Рада Юлия Свириденко кадровые изменения
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации