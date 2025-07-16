Зеленский предлагает Раде назначить Свириденко премьером

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового премьер-министра. Речь идет о кандидатуре Юлии Свириденко.

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram в среду, 16 июля.

Реклама

Читайте также:

Кандидатура Свириденко на должность премьера

"В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.

По словам нардепа, в четверг утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его.

Скриншот поста Качуры

Кадровые перестановки в правительстве

Денис Шмыгаль находился на должности рекордный срок за время независимости Украины — более пяти лет.

Когда парламент принял его увольнение — вместе с ним автоматически ушел в отставку весь Кабинет министров.

Напомним, Рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал имена кандидатов на должности в Кабинет министров.