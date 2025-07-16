Зеленский предлагает Раде назначить Свириденко премьером

Зеленский предложил нового премьера — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового премьер-министра. Речь идет о кандидатуре Юлии Свириденко.
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram в среду, 16 июля.
Кандидатура Свириденко на должность премьера
"В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.
По словам нардепа, в четверг утром Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит его.
Кадровые перестановки в правительстве
Денис Шмыгаль находился на должности рекордный срок за время независимости Украины — более пяти лет.
Когда парламент принял его увольнение — вместе с ним автоматически ушел в отставку весь Кабинет министров.
Напомним, Рада уволила премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
А председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал имена кандидатов на должности в Кабинет министров.
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