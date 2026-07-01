Залужний йде в президенти: колишній головнокомандувач підтвердив участь

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол у Великій Британії Валерій Залужний під час візиту до Києва підтвердив президенту Володимиру Зеленському свій намір брати участь у виборах глави держави, якщо їх проведуть восени. Офіційним приводом для приїзду дипломата стала підготовка до відставки британського прем'єра Кіра Стармера. Втім під час серії зустрічей представники влади намагалися переконати генерала відмовитися від балотування через ризик суспільного розколу.

Про це йдеться у статті "Української правди", передає Новини.LIVE.

Залужний хоче стати президентом

Нещодавній візит посла України у Великій Британії Валерія Залужного до Києва був безпосередньо пов'язаний із планами Офісу Президента оцінити можливість проведення президентських виборів уже цієї осені.

Приводом для приїзду дипломата стала підготовка до відставки британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Зважаючи на статус Лондона як стратегічного партнера, Володимир Зеленський та Валерій Залужний розпочали зустріч віч-на-віч на початку минулого тижня з детального обговорення внутрішньополітичних змін у Британії та їхнього впливу на двосторонні відносини.

Проте згодом розмова повністю змістила фокус на внутрішню політичну ситуацію в Україні та потенційну виборчу кампанію.

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Як зазначають джерела в оточенні обох посадовців, глава держави висловив переконання, що позитивна динаміка на передовій та об'єднаність суспільства створили нові можливості для виборів.

Але Зеленський наголосив на важливості недопущення нового внутрішнього розколу і необхідності уникнути ризиків від можливого жорсткого протистояння між чинним президентом та колишнім головнокомандувачем.

У ході діалогу Володимир Зеленський прямо запитав Залужного: "Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?". На що отримав ствердну відповідь: "Так. Буду".

Після такої заяви Банкова навіть не стала пропонувати генералу інші кар'єрні варіанти, хоча заздалегідь розглядалися сценарії надання будь-яких високих державних посад, аж до крісла керівника уряду.

Свою позицію Залужний аргументував тим, що хоч ніколи й не прагнув великої політики, не може знехтувати сподіваннями та довірою багатьох людей. Опоненти завершили бесіду рукостисканням.

Окрім зустрічі з президентом, під час перебування у Києві з Валерієм Залужним також розмовляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Вони, за словами джерела, також попередили Залужного про ризики конфліктної кампанії та небезпеки для стабільності держави. Попри те, що колишній військовий керівник залишився непохитним у своєму рішенні, представники влади на прощання попросили його ще раз обдумати ситуацію словами: "Брат, але ти подумай ще раз".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, радник Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що проведення виборів в Україні можливе лише після завершення активної фази війни та досягнення стійкого припинення вогню. За його оцінкою, до кінця 2026 року початок виборчого процесу є малоймовірним. Він також наголошував, що важливою передумовою для організації виборів залишається посилення міжнародного тиску на Росію.

Коментуючи перспективу участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах, Подоляк зазначав, що рішення про можливе висування на другий термін є складним особистим питанням для глави держави та залежить від багатьох чинників.

Водночас результати соціологічного опитування, проведеного у березні серед 2000 респондентів, свідчать, що найвищий рівень підтримки серед потенційних кандидатів мав на той момент Володимир Зеленський — 29,2%. Другу позицію посідає колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із результатом 25,4%.

До першої п'ятірки потенційних кандидатів також увійшли п'ятий президент України Петро Порошенко, якого підтримали 7,1% опитаних, та міський голова Харкова Ігор Терехов із показником 4,9%.