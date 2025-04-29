Зеленський пропонує спільні плани захисту енергосистем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поділився важливими ідеями щодо безпеки та енергетичної стабільності в умовах нинішньої геополітичної ситуації. Він підкреслив унікальний досвід українських фахівців у відновленні енергопостачання після атак російських ракет і бомб, а також у протистоянні кібератакам.

Про це український лідер написав у Telegram у вівторок, 29 квітня.

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Україна готова поділитися досвідом відновлення енергетики

За словами Зеленського, війна навчила Україну не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру, але й захищати її від нових загроз. Він заявив, що Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом і виступає за посилення безпекової співпраці в рамках Тримор’я.

"Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться", — зазначив Президент.

Він звернувся до партнерів з проханням зосередити увагу на резервних джерелах живлення, адже енергомережі та критична інфраструктура повинні бути побудовані з урахуванням можливих резервних маршрутів, щоб країни могли оперативно підтримувати одна одну в кризових ситуаціях.

Окремо було піднято питання розвитку транспортних зв’язків між країнами регіону. Зеленський наголосив на важливості забезпечення логістичних шляхів через Балтійське та Чорне моря, а також на необхідності швидкого доступу до Адріатичного моря в разі регіональної кризи.

"А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир. Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз, разом, об’єднавшись", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом енергетичну ситуацію. Український лідер також повідомив, що вже доручив міністру енергетики України оперативно координувати надання допомоги.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що масові перебої з електропостачанням у Європі могли бути спричинені не технічною аварією, а наслідками відмови від атомної енергетики на користь "зеленої".