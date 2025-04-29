Зеленский предлагает совместные планы защиты энергосистем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился важными идеями по безопасности и энергетической стабильности в условиях нынешней геополитической ситуации. Он подчеркнул уникальный опыт украинских специалистов в восстановлении энергоснабжения после атак российских ракет и бомб, а также в противостоянии кибератакам.

Об этом украинский лидер написал в Telegram во вторник, 29 апреля.

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Украина готова поделиться уникальным опытом восстановления энергетической инфраструктуры

По словам Зеленского, война научила Украину не только восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но и защищать ее от новых угроз. Он заявил, что Украина готова поделиться своими знаниями и опытом и выступает за усиление сотрудничества по безопасности в рамках Триморья.

"Нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, особенно вблизи российских границ, и разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Мы должны проверить, насколько мы готовы защищать и восстанавливать энергосистемы, если что-то произойдет", — отметил Президент.

Он обратился к партнерам с просьбой сосредоточить внимание на резервных источниках питания, ведь энергосети и критическая инфраструктура должны быть построены с учетом возможных резервных маршрутов, чтобы страны могли оперативно поддерживать друг друга в кризисных ситуациях.

Отдельно был поднят вопрос развития транспортных связей между странами региона. Зеленский отметил важность обеспечения логистических путей через Балтийское и Черное моря, а также необходимость быстрого доступа к Адриатическому морю в случае регионального кризиса.

"А чтобы все это действительно стало реальностью, нам нужен мир. Длительный мир. И достичь его мы можем только сейчас, вместе, объединившись", — добавил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом энергетическую ситуацию. Украинский лидер также сообщил, что уже поручил министру энергетики Украины оперативно координировать оказание помощи.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что массовые перебои с электроснабжением в Европе могли быть вызваны не технической аварией, а последствиями отказа от атомной энергетики в пользу "зеленой".