Зеленський закликав Нетаньягу до діалогу щодо іранської загрози

Зеленський закликав Нетаньягу до діалогу щодо іранської загрози

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна має унікальні оборонні можливості, необхідні Ізраїлю, і розраховує на отримання дефіцитного озброєння у відповідь. Володимир Зеленський підкреслив, що хоча прем'єр-міністр Нетаньягу продовжує шукати компроміс між Києвом і Кремлем, ірансько-російська військова співпраця робить таку політику дедалі менш логічною на тлі спільної загрози.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився щодо позиції Беньяміна Нетаньягу до Росії

В інтерв’ю Зеленського запитали, чи не складається в нього враження, що глава ізраїльського уряду більше схиляється до позиції Володимира Путіна. У відповідь він зазначив, що Нетаньягу діє насамперед як керівник власної держави, і саме тому він змушений самостійно ухвалювати відповідні рішення.

Також президент України відповів на запитання про те, яке послання хотів би передати ізраїльському прем'єру. Зеленський наголосив, що між Україною та Ізраїлем є взаємний інтерес, оскільки кожна зі сторін має те, що необхідне іншій.

"У нас є те, що йому потрібно, і у нього є те, що потрібно нам. Він це добре знає. Ми кілька разів подавали Ізраїлю сигнали з початку війни, що у нас великий дефіцит деяких речей, але у нас також є можливості, яких немає у Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу", — заявив Володимир Зеленський.

Як зазначали Новини.LIVE, Володимир Зеленський пояснив, чому під час поїздки країнами Близького Сходу не відвідав Ізраїль. Глава держави зауважив, що конфлікту з владою Ізраїля немає, просто візит не було заплановано у програмі.

Водночас Ізраїль просить в України допомоги з передачею технологій та досвіду у збитті дронів, зокрема іранський "Шахедів". Ізраїль готовий налагодити співпрацю у даному напрямку.

Тим часом Іран почав погрожувати Україні. Там заявили, що завдадуть удару по Україні, якщо та буде допомагати Ізраїлю.

Володимир Зеленський Іран Ізраїль Беньямін Нетаньягу
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
