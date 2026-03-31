Зеленский призвал Нетаньяху к диалогу по иранской угрозе

Украина имеет уникальные оборонные возможности, необходимые Израилю, и рассчитывает на получение дефицитного вооружения в ответ. Владимир Зеленский подчеркнул, что хотя премьер-министр Нетаньяху продолжает искать компромисс между Киевом и Кремлем, ирано-российское военное сотрудничество делает такую политику все менее логичной на фоне общей угрозы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался относительно позиции Беньямина Нетаньяху к России

В интервью Зеленского спросили, не складывается ли у него впечатление, что глава израильского правительства больше склоняется к позиции Владимира Путина. В ответ он отметил, что Нетаньяху действует прежде всего как руководитель собственного государства, и именно поэтому он вынужден самостоятельно принимать соответствующие решения.

Также президент Украины ответил на вопрос о том, какое послание хотел бы передать израильскому премьеру. Зеленский отметил, что между Украиной и Израилем есть взаимный интерес, поскольку каждая из сторон имеет то, что необходимо другой.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нужно нам. Он это хорошо знает. Мы несколько раз подавали Израилю сигналы с начала войны, что у нас большой дефицит некоторых вещей, но у нас также есть возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу", — заявил Владимир Зеленский.

Как отмечали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объяснил, почему во время поездки по странам Ближнего Востока не посетил Израиль. Глава государства отметил, что конфликта с властями Израиля нет, просто визит не был запланирован в программе.

В то же время Израиль просит у Украины помощи с передачей технологий и опыта в сбивании дронов, в частности иранский "Шахедов". Израиль готов наладить сотрудничество в данном направлении.

Тем временем Иран начал угрожать Украине. Там заявили, что нанесут удар по Украине, если та будет помогать Израилю.