Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский призвал Нетаньяху к диалогу по иранской угрозе

Зеленский призвал Нетаньяху к диалогу по иранской угрозе

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 08:59
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина имеет уникальные оборонные возможности, необходимые Израилю, и рассчитывает на получение дефицитного вооружения в ответ. Владимир Зеленский подчеркнул, что хотя премьер-министр Нетаньяху продолжает искать компромисс между Киевом и Кремлем, ирано-российское военное сотрудничество делает такую политику все менее логичной на фоне общей угрозы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался относительно позиции Беньямина Нетаньяху к России

В интервью Зеленского спросили, не складывается ли у него впечатление, что глава израильского правительства больше склоняется к позиции Владимира Путина. В ответ он отметил, что Нетаньяху действует прежде всего как руководитель собственного государства, и именно поэтому он вынужден самостоятельно принимать соответствующие решения.

Также президент Украины ответил на вопрос о том, какое послание хотел бы передать израильскому премьеру. Зеленский отметил, что между Украиной и Израилем есть взаимный интерес, поскольку каждая из сторон имеет то, что необходимо другой.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нужно нам. Он это хорошо знает. Мы несколько раз подавали Израилю сигналы с начала войны, что у нас большой дефицит некоторых вещей, но у нас также есть возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Как отмечали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объяснил, почему во время поездки по странам Ближнего Востока не посетил Израиль. Глава государства отметил, что конфликта с властями Израиля нет, просто визит не был запланирован в программе.

В то же время Израиль просит у Украины помощи с передачей технологий и опыта в сбивании дронов, в частности иранский "Шахедов". Израиль готов наладить сотрудничество в данном направлении.

Тем временем Иран начал угрожать Украине. Там заявили, что нанесут удар по Украине, если та будет помогать Израилю.

Владимир Зеленский Иран Израиль Биньямин Нетаньяху
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации