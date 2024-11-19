Українські ракети та дрони — Зеленський про нарощування виробництва

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів. Також працюють над виробництвом у співпраці з партнерами. У 2024 році Україна виробила понад 2,5 млн мінометних пострілів і снарядів. У 2025 році держава планує наростити виробництво ракет та дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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Президент зазначив, що наразі Україна успішно працює над нарощуванням виробництва снарядів. Він розповів, що у 2024 році вдалося виготовити понад 2,5 мільйона боєприпасів.

"Протягом цього року виробили більш ніж 2,5 мільйона мінометних пострілів і снарядів до нашої артилерії калібрів від 60 до 155 міліметрів", — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що це виробництво будуть нарощувати й надалі. За словами президента, така ж ситуація з дронами.

"Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Хочу подякувати всім нашим компаніям — державним і приватним. Дякую за це", — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, мета України — зробити щонайменше 3 тисячі крилатих ракет та ракет-дронів. Зеленський додав, що так само як і у 2024 році, наступного року Україна виконає поставлену мету щодо виробництва й постачання всіх інших типів дронів.

"Наші воїни вже забезпечують збиття російських розвідувальних дронів за допомогою наших дронів — FPV тощо. Продовжуємо шукати рішення для збиття "шахедів" за допомогою FPV", — сказав президент.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун". Ці ракети призначені для ураження цілей на великих відстанях.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна активно працює над виробництвом власної зброї, зокрема й ракет. Він заявив про чотири успішні розробки.